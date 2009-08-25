РФ повысила импортные таможенные пошлины на сыры

Правительство РФ повысило импортные таможенные пошлины на сыры, установив их на уровне 15% таможенной стоимости, но не менее 0,5 евро за килограмм. Соответствующее постановление размещено на сайте Кабинета министров и вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Сейчас в России действуют импортные пошлины в размере 0,3-0,7 евро за килограмм продукции в зависимости от вида и стоимости сыра.

Ранее уже были повышены ставки ввозных пошлин на молоко, сливки и молочные консервы с 15% до 20% таможенной стоимости. Ввозная пошлина на сливочное масло и прочие молочные жиры была введена в размере 15% таможенной стоимости, но не менее 0,35 евро за один килограмм против 15%, но не менее 0,22 евро за килограмм, как было ранее.

Несмотря на рост пошлин на молоко и молочную продукцию, участники рынка не прогнозируют существенного роста цен на готовую молочную продукцию в России до октября текущего года, указывая на явную тенденцию импортозамещения. В частности с начала года производство сыров в России увеличилось на 9%, объемы импорта сократились на 7%, передает РИА "Новости".