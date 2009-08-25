Торги 24 августа на пшеничных площадках США закончились в плюсе

Фундаментальные факторы рынка пшеницы по-прежнему имеют «медвежий» характер. На фоне понижательного ценового тренда мировой экспортный спрос остается вялым, страны-импортеры закупаются только по ближайшей необходимости и в незначительных объемах.

И, тем не менее, вчерашние торги на пшеничных площадках США закончились в плюсе. В дополнение к идее о серьезной перепроданности рынка пшеницы пришла поддержка со стороны рынка соя-бобы, который вчера отметился ценовым ралли. Активным покупателем данной культуры последние дни выступает Китай, в самих США необычайно ранние заморозки чреваты снижением урожайности сои.

Спекулятивные фонды купили около 4 тыс. контрактов мягкой пшеницы в Чикаго.

Ближайшие сентябрьские котировки фьючерсов американской пшеницы выросли:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $4,23 до 173,32 $/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $3,49 до 184,89 $/тонна

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $2,20 до 197,66 $/тонна, передает «Агро Перспектива».