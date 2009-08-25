На зерновом рынке Европы отмечен рост котировок

В понедельник, 24 августа, на пшеничных площадках Европы был отмечен рост котировок. Ноябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на 2,25 евро до 129,00 ?/тонна (185,05 $/тонна). Ноябрьские контракты фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE выросли на 1,75 фунта до 98,00 £/тонна (162,04 $/тонна).

Рост оказался спекулятивным. И Париж, и Лондон отреагировали на скачок котировок фьючерсов сои-бобов в Чикаго (как следствие возросшего спроса со стороны Китая и беспокойства по поводу состояния урожая). Определенную долю оптимизма внесли также позитивные новости с рынка сырой нефти и фондовых рынков. Кроме того, росту котировок фуражной пшеницы способствовало ослабление фунта стерлингов относительно евро. Ослабление фунта улучшает перспективы экспортных поставок английской пшеницы традиционным европейским покупателям – Испании, Португалии, Нидерландам, Ирландии.

Несмотря на рост котировок, трейдеры ни на минуту не забывают о фундаментальных «медвежьих» зерновых факторах и полагают, что понижательный тренд в долгосрочной перспективе сохранится.

Спрос на физическом рынке остается низким, переработчики, в основном, имеют запасы вплоть до октября, к тому же и потребности в зерне из-за кризиса снижаются. По данным трейдеров на волне экономической рецессии спрос на пшеницу со стороны европейских производителей комбикормов упал на 20%, передает «Агро Перспектива».