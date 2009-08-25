Винзавод «Коблево» инвестировал в модернизацию более 15 млн.грн.

Винный завод «Коблево» в этом году инвестировал в развитие сырьевой базы и модернизацию производства более 15 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции 22 августа председатель правления ОАО «Коблево» Виталий БАБЫНИН.

По его словам, в текущем году винохранилище завода расширено на 3 млн. л – до 15 млн. л. «В ближайших планах предприятия – системное обновление сырьевого фонда, установка третьей производственной линии компании Bertolaso (Италия) и глобальное увеличение емкостного парка», – сказал В.БАБЫНИН.

Он также напомнил, что в 2009 году площадь виноградников завода была расширена на 150 га – до 2,45 тыс. га. По его словам, в 2010 году планируется расширить площади виноградников еще на 150 га.

Справка УНИАН. Винзавод «Коблево» входит в состав Группы компаний «Баядера».

Группа «Баядера» под управлением ООО «Баядера Холдинг» занимается производством собственных торговых марок алкогольных напитков, а также импортом и дистрибуцией ликеро-водочных изделий. Работает на рынке с 1991 года.

В группу входят: ООО "Баядера Холдинг" – управляющая компания; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Украина) (ООО «НАТ») – маркетинг и управление производством; ООО "Национальная водочная компания" (ООО «НВК») – завод-производитель ликероводочной продукции: торговые марки «Хлібний Дар», «Цельсій», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», «Байка», «La Fеmme», «Моя»; ОАО "Коблево" – производство винной продукции: торговые марки «Коблево», «Bon Vin», «Маренго»; ООО "Баядера Импорт" – эксклюзивный импортер и дистрибьютор алкогольной продукции на территории Украины; ЧП "Баядера" – дистрибьютор собственных алкогольных брендов на территории Украины; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Россия) – дистрибуция алкогольных напитков на территории РФ.