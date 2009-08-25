Китай наращивает импорт соевых бобов

Согласно таможенным данным Китая, за первые 7 месяцев 2009 г. импорт соевых бобов в страну увеличился на 28% - до 26,5 млн. тонн по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 г. (20,7 млн. тонн).

В частности, импортные закупки сои из США возросли на 31,6% - до 12,5 (9,5) млн. тонн, а импорт масличной из Бразилии увеличился на 51% - до 10,4 (6,9) млн. тонн. Между тем, импортные поставки аргентинской сои сократились на 29%, составив 2,9 (4,1) млн. тонн.

Отметим, по итогам июля т.г. объем импорта соевых бобов в Китай вырос на 25% - до 4,39 млн. тонн.

Однако в дальнейшем Министерство торговли Китая прогнозирует сокращение объемов импорта соевых бобов в страну. Так, оценка импорта масличной в августе cоставляет 2,39 млн. тонн против показателя прошлого года 3,83 млн. тонн. В свою очередь, прогноз импорта в сентябре озвучивается на уровне лишь 2,11 млн. тонн, что составляет около половины объема закупок аналогичного периода прошлого года, передает АПК-Информ.