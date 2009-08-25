Винзавод «Коблево» увеличил продажи на 51% – до 842 тыс.дал

ОАО «Коблево» в январе-июле 2009 года увеличило объемы продажи вин на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 842,03 тыс. дал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления ОАО «Коблево» Виталий БАБЫНИН на пресс-конференции 22 августа.

Он также напомнил, что на сегодняшний день винзавод «Коблево» выпускает 42 позиции продукции, в том числе 33 вида вина ТМ «Коблево», 5 позиций вин ТМ «Bon Vin» и 4 вермута «Marengo».

Справка УНИАН. Винзавод «Коблево» входит в состав Группы компаний «Баядера».

Группа «Баядера» под управлением ООО «Баядера Холдинг» занимается производством собственных торговых марок алкогольных напитков, а также импортом и дистрибуцией ликеро-водочных изделий. Работает на рынке с 1991 года.

В группу входят: ООО "Баядера Холдинг" – управляющая компания; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Украина) (ООО «НАТ») – маркетинг и управление производством; ООО "Национальная водочная компания" (ООО «НВК») – завод-производитель ликероводочной продукции: торговые марки «Хлібний Дар», «Цельсій», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», «Байка», «La Fеmme», «Моя»; ОАО "Коблево" – производство винной продукции: торговые марки «Коблево», «Bon Vin», «Маренго»; ООО "Баядера Импорт" – эксклюзивный импортер и дистрибьютор алкогольной продукции на территории Украины; ЧП "Баядера" – дистрибьютор собственных алкогольных брендов на территории Украины; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Россия) – дистрибуция алкогольных напитков на территории РФ.