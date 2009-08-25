Южная Корея сократила импорт кукурузы на 30%

Согласно данным Ассоциации внешней торговли Южной Кореи, в период с января по июль т.г. импорт кукурузы в страну снизился на 30% - до 4,1 млн. тонн против показателя предыдущего года 5,8 млн. тонн. В частности, Южная Корея закупила на внешних рынках 3,3 (4,9) млн. тонн фуражной кукурузы и 787 (937) тыс. тонн продовольственной зерновой.

При этом объем поставок из США сократился в 1,9 раза, составив 2,9 (5,5) млн. тонн, а импортные закупки бразильской кукурузы, напротив, возросли в 12,6 раза - до 603 (48) тыс. тонн, передает АПК-Информ.