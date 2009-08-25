Казахстан увеличит экспорт зерна на 1 млн.т - до 7 млн.т

В 2009 г. экспорт казахстанского зерна увеличится на 1 млн. тонн. Об этом 25 августа в ходе пресс-конференции в Астане сообщил управляющий директор АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (Продкорпорация) Даулет Увашев.

По его словам, экспорт будет увеличен за счет производства пшеницы и увеличения посевных площадей.

По итогам прошлого МГ объем экспорта зерна вместе с мукой составил 6,1 млн. тонн. В целом общий объем экспорта в нынешнем МГ ожидается на уровне 7 млн. тонн. Основной экспорт казахстанского зерна будет сосредоточен в южном направлении - в страны Средней Азии, Афганистан, Иран, Азербайджан с выходом на Турцию.

Как отмечают в Продкорпорации, даже низкая стоимость зерна в Украине и России не позволит производителям этих стран конкурировать с казахстанским зерном.

В свою очередь, рынки Европы также открыты для казахстанского зерна "на высококачественную пшеницу и на High Pro".

Что касается экспорта казахстанского зерна через черноморские и балтийские порты, то в этом направлении ситуация по экспорту может измениться в январе-феврале 2010 г.

Причем, уверены в Продкорпорации, "проходной будет не только высококачественная пшеница, но и обычная пшеница 3 класса", что связано с недостаточным урожаем в Украине и России, передает АПК-Информ.