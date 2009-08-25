У Австралии проблемы с озимой пшеницей

По сообщениям официальных источников, засушливая погода в Австралии поставила под угрозу перспективы производства озимой пшеницы в текущем сезоне.

Так, ведущие аналитики страны прогнозируют, что производство пшеницы на востоке страны может сократиться на 25% ввиду того, что посевы зерновой в провинциях Нового Южного Уэльса и Квинсленда значительно пострадали от высоких температур.

Отметим, что ближайшие несколько недель сыграют ключевую роль в дальнейшем развитии ситуации. Объем производства пшеницы в Австралии в значительной мере зависит от количества осадков.

Добавим, что в своем прогнозе аналитики Abare озвучили оценку урожая пшеницы в Квинсленде на уровне 1,8 млн. тонн, что составляет 8% всего объема производства пшеницы в стране и превышает средний показатель, характерный для данного региона (5%). В свою очередь, прогноз производства зерновой в Новом Южном Уэльсе озвучивался на уровне 6,8 млн. тонн, что составляет 31% плана.

Напомним, общая оценка валового сбора пшеницы в Австралии в т.г. колеблется в диапазоне 21,6 - 23,2 млн. тонн, передает АПК-Информ.