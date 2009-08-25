Глава Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ заявляет, что демонополизация спиртового производства негативно отразится на экономике области и государства в целом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом он заявил 20 августа в Киеве во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Ю. ЧИЖМАРЬ также отметил, что ликвидация областного объединения “Тернопольспирт” и передача спиртзаводов в непосредственное управление концерна “Укрспирт” Министерства аграрной политики Украины также не способствует улучшению работы отрасли. “Данная централизация управления в определенной степени негативно повлияла на работу заводов, особенно в экспортной деятельности. Так, с начала 2009 года объемы производства спирта в области, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, сократились на 6,3%, уменьшилась реализация готовой продукции, экспортные поставки снижены на 47%”, – сообщил премьеру губернатор.

Он также призвал активизировать работу по принятию действенной правительственной программы по биоэтанолу. “Отечественные предприятия, которые специализируются на производстве биоэтанола, должны получить государственную поддержку, а ввозная пошлина на все биоэтанольные добавки к бензинам необходимо увеличить. Поддержка производителей биоэтанола позволит при необходимости перепрофилировать производственные мощности наших предприятий на производство этого вида спирта и тем самым сохранить их для региона”, – объяснил потребность принятия программы Ю. ЧИЖМАРЬ.

Также во время встречи была обсуждена ситуация, сложившаяся с утилизацией мусора из Тернополя. Глава облгосадминистрации заверил руководство правительства, что местная власть способна самостоятельно принять соответствующие решения, чтобы урегулировать проблему.

Как сообщал УНИАН, в апреле Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной Рады рекомендовал правительству разработать и внести на рассмотрение ВР ряд законопроектов, направленных на развитие спиртовой отрасли, в частности, проекты законов, предусматривающие демонополизацию спиртовой отрасли и ликвидацию неперспективных предприятий, входящих в Государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт».

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрспирт» создан постановлением Кабинета министров от 29 июня 1996 г. «Об усовершенствовании управления предприятиями спиртовой и ликероводочной промышленности». В Концерн входят 76 государственных спиртовых заводов, которые обеспечивают более 95% производства спирта в Украине.