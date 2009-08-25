Полтавский ЛВЗ начал производство новой водки

Полтавский ликеро-водочный завод начал производство водки в сувенирной упаковке вместительностью 0,75 л под названием «Чайка», а также вместительностью 1 л – «Глобус».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила начальник торгового отдела предприятия Елена УЛЬЯНИЧ.

По ее словам, первые образцы новой продукции предприятие представило на Сорочинской ярмарке.

«Водку в нее заливаем «Полтаву», а саму упаковку закупаем у предпринимателей из Харькова», - сказала Е.УЛЬЯНИЧ.

Справка УНИАН. В ассортименте Полтавского ЛВЗ более 150 видов спиртных напитков, при этом, завод выпускает около 60 видов продукции в сувенирной и фарфоровой таре. Мощность Полтавского ЛВЗ составляет 1,4 млн. дал/год. Емкость внутреннего рынка алкоголя специалисты оценивают в 35 млн. дал в год.