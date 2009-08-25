Зафиксирован всеукраинский рекорд урожайности пшеницы

В сельскохозяйственном фермерском хозяйстве «Ладис» Монастырыщенского района Черкасской области достигнут всеукраинский рекорд урожайности пшеницы – 105 ц/га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Черкасской облгосадминистрации.

Отмечается, что урожайность озимой пшеницы второй репродукции сорта «Фаворитка» составила 105 ц/га, «Смуглянка» - 103 ц/га. В 2008 году урожайность пшеницы в хозяйстве составила 86 ц/га.

Такого успеха в СФХ «Ладис» достигли благодаря улучшению агротехники выращивания сельхозкультур – своевременной подготовке грунта к посеву, внесению минеральных удобрений, своевременному посеву и уходу, а также благодаря удачному выбору семенного материала.