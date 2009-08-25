«Концерн Хлибпром» выполнил оферту

ОАО «Концерн Хлибпром» успешно выполнило оферту по облигациям серии D.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, в рамках оферты облигации не были предъявлены к выкупу.

В компании напомнили, что в августе текущего года «Концерн Хлибпром» осуществил досрочный выкуп у инвесторов 2691 облигаций серии D номинальной стоимостью 2,69 млн. грн.

Облигации серии D являются именными процентными обычными облигациями, которые свободно обращаются в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 тыс. грн. каждая. Облигации выпущены в количестве 50 тыс. штук на общую сумму 50 млн. грн., сроком обращения 1820 дней, с возможностью досрочного погашения через каждые 364 дня и выплатой процентного дохода через каждые 91 день.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Хлибпром» является одним из крупнейших национальных производителей хлеба и объединяет хлебозаводы и комбинаты хлебопродуктов Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Черкасской областей. Доля ОАО «Концерн Хлибпром» на национальном рынке хлебопродуктов на конец 2008 года оценивалась в 7,3%.

Валовая прибыль компании за первое полугодие 2009 года, согласно консолидированным данным,составила 71,5 млн. грн, а чистая прибыль - 3,2 млн. грн. Валовая маржа за соответствующий период составила 31%, а показатель EBIDTA- 40,7 млн. грн.