В Крыму под урожай 2010 года засеют озимыми 664,2 тыс.га

Крымские аграрии под урожай 2010 года планируют засеять озимыми 664,2 тыс. га. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Автономной Республики Крым.

Согласно сообщению, в частности, зерном планируется засеять 650 тыс. га, что на 64 тыс. га больше уровня текущего года. По состоянию на середину августа 2009 года, основная обработка почвы под посев озимых культур была проведена на 78% запланированных площадей.

Потребность в семенах озимых культур, с учетом намеченного увеличения посевных площадей зерновых культур, составляет более 112 тыс. тонн и обеспечена в полном объёме за счет собственных ресурсов.

В целом по АРК протравителей семян озимых культур заготовлено 41 тонна или 72% потребности. Практически завершена эта работа в хозяйствах Джанкойского, Красноперекопского, Красногвардейского районов.

При этом техническая готовность тракторного парка составляет 96%, почвообрабатывающей и посевной техники - 98%. Для экономии дизельного топлива планируется использовать более 730 единиц широкозахватных односеялочных и скомплектованных двух - и трехсеялочных агрегатов.

Совет министров АРК своим постановлением обязал органы исполнительной власти в районах Крыма обеспечить завершение подготовки почвы под посев всеми категориями хозяйств озимых культур до 10 сентября текущего года, а посев озимых культур на подготовленной площади в полном объёме до 1 ноября 2009 года.