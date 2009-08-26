Южная Корея закупила на тендере 110 тыс.т кукурузы

Согласно данным агентства Dow Jones, компания Nonghyp Feed Inc. из Южной Кореи закупила на тендере 110 тыс. тонн кукурузы у американской компании ADM.

По условиям сделки, поставка первой партии зерновой, закупленной по цене 17288 долл. за тонну (C&F) к мартовскому фьючерсу на СВОТ, запланирована на 5 марта 2010 г.

Вторая партия кукурузы эквивалентного объема, закупленная по цене $1,7388 бушелей за тонну (C&F) к мартовскому фьючерсу на СВОТ, прибудет в Южную Корею 15 марта, передает АПК-Информ.