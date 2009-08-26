Аргентина намерена увеличить ставку экспортной пошлины на сою

По данным источника ИА "АПК-Информ" в торговых кругах Аргентины, правительство страны рассматривает возможность увеличения экспортной пошлины на сою. Так, при текущей ставке пошлины в размере 35% она может быть увеличена до 40-45%. Стоит отметить, что трейдеры почти уверены, что данное решение будет принято, несмотря на требования фермерских ассоциаций снизить ставки на экспорт основных видов сельхозпродукции.

Движущей силой увеличения пошлин является мощное лобби переработчиков, имеющееся на данный момент в правительстве страны. При этом, скорее всего, увеличение пошлин произойдет не ранее ноября т.г. Однако уже само появление слухов о возможном увеличении ставки экспортной пошлины на ключевую масличную позицию - сою - вызвало бурю негодования у представителей фермерских организаций, они угрожают новой волной протестов, вплоть до массовой забастовки.