МинАП сохраняет прогноз производства сахара на уровне 1,5 млн.т

Министерство аграрной политики Украины сохраняет прогноз производства сахара в текущем маркетинговом году на уровне 1,5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, ожидается, что в 2009-2010 маркетинговом году будут работать 64 сахарных завода, за которыми закреплена соответствующая квота.

По его данным, по состоянию на начало текущей недели из запасов Аграрного фонда было реализовано 24,7 тыс. тонн сахара.

Как сообщал УНИАН, «Укрцукор» прогнозирует в текущем сезоне производство 1,5 млн. тонн сахара. При этом затраты на производство сахара из сахарной свеклы нового урожая составят 5-5,5 тыс. грн. за тонну. С учетом валютного курса, сахар, произведенный из сахара-сырца, будет стоить не менее 5 грн./кг.

В то же время, МинАП снизило прогноз урожая сахарной свеклы в текущем сезоне на 25% или на 4 млн. тонн - до 12 млн. тонн против ранее прогнозируемых 16 млн. тонн, оставив прогноз производства сахара на уровне 1,5 млн. тонн.

Справка УНИАН. Производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% - до 1,575 млн. тонн (в 2007/2008 МГ - 1 млн. 859 тыс. тонн).

В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы составила 355 ц/га.

В 2008/2009 МГ в переработке участвовали 70 заводов из 104, получивших квоту. В 2007/2008 МГ свеклу перерабатывали 110 заводов из 119, получивших квоту.