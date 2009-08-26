В Крыму объем сельхозпроизводства вырос на 5,5%

В Крыму за январь-июль 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., объем сельскохозяйственного производства (в сопоставимых ценах) во всех категориях хозяйств увеличился на 5,5%, в том числе на сельхозпредприятиях уменьшился на 7,2%, в хозяйствах населения - увеличился на 19,2%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, за 7 месяцев 2009 г. производство продукции растениеводства увеличилось на 8,4%, в том числе на аграрных предприятиях - снизилось на 11,4%, в хозяйствах населения - увеличилось на 35,7%.

Производство продукции животноводства по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2,9%, в том числе на аграрных предприятиях - снизилось на 2,6%, в хозяйствах населения - увеличилось на 7,6%.