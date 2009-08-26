"Олком» запустил новый цех по производству гидрогенизированных жиров

Группа предприятий «Олком», один из крупнейших производителей жиров, 26 августа запусктила новый цех по производству гидрогенизированных жиров на Мелитопольском маслоэкстракционном заводе (Запорожская обл.).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Цех расчитан на 50 рабочих мест, на данный момент задествовано 23 рабочих места для квалифицированных сотрудников.

Как отметил председатель наблюдательного совета ОАО «Мелитопольский маслоэкстракционный завод», который входит в группу предприятий «Олком», Евгений КУЦЕНКО, для производства маргарина нужны гидрогенизированные жиры. Ранее Киевский маргариновый завод (КМЗ) закупал гидрогенизированные жиры у других производителей, но с вводом в работу собственного цеха КМЗ получил возможность обеспечить себя жирами собственного производства.

В качестве сырья будет использоваться любое растительное масло – подсолнечное, тропическое и т.п.

Справка УНИАН. В группу предприятий «Олком» входят ОАО «Киевский маргариновый завод», ОАО «Мелитопольский маслоэкстракционный завод», ПП «Молокозавод «Олком» и ряд других предприятий, а также предприятий, которые специализируются на выращивании сельскохозяйственного сырья.