Завтра по Украине ожидается небольшая облачность

Киев. 26 августа. УНИАН. 27 августа на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, на Левобережье 7-12°; днем 25-30°, в Закарпатье и Одесской области до 32°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 16-21°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Киевской области сохранится небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью по области 12-17°, днем 25-30°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 28-30°.

26 августа температура воды в Черном и Азовском морях 21-23°, в Днепре возле Киева 20°.