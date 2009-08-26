В Крыму реализация с/х продуктов на рынках упала

Объем продаж сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым за январь-июль 2009 года уменьшился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года при росте цен на 18,3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, продукты животноводства подорожали на 23,9%, объем их продаж увеличился на 6,7%. Продажи продуктов растениеводства снизились на 20,8% при росте цен на 5,3%.

Как сообщал УНИАН, объем продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым в июле 2009 года увеличился по сравнению с июнем т.г. на 17%, при этом цены на сельхозпродукцию остались на уровне прошлого месяца.