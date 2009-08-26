Реализация агропродукции на Черниговщине выросла

В Черниговской области общий объем реализованной предприятиями собственной аграрной продукции за январь-июль 2009 года увеличился на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Согласно сообщению, в частности, реализация растениеводческой продукции за отчетный период увеличилась на 45,1%, животноводческой – на 1%.

Доля продукции растениеводства в общей стоимости реализованной продукции составила 62,3%, животноводства – 37,7%.

За реализованные с начала года скот и птицу сельскохозяйственные предприятия получили 2,7 млн. грн. дотаций за счет поступления средств налога на добавленную стоимость (год назад – 22,1 млн. грн.), за молоко и молочные продукты – 19,9 млн. грн. (год назад – 36,6 млн. грн.).

По состоянию на 1 июля 2009 года на предприятиях, осуществляющих хранение и переработку зерновых культур, и в сельскохозяйственных предприятиях имелось в наличии 570,2 тыс. тонн зерна, непосредственно на аграрных предприятиях – 394,7 тыс. тонн.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали при закупке хранящие и перерабатывающие предприятия, в январе-июле т.г. составила 893,1 грн. за тонну (год назад – 1166,3 грн.).