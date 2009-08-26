В Крыму поголовье КРС увеличилось

В хозяйствах всех категорий Автономной Республики Крым на 1 августа 2009 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) составило 210,7 тыс. голов, что на 1,1% больше, чем на 1 августа 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, поголовье коров за 7 месяцев текущего года сократилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составило 91 тыс. голов.

В аграрных предприятиях Крыма поголовье крупного рогатого скота за отчтеный период сократилось на 24%, в т.ч. коров – на 6,2% по сравнению с 1 августа 2008 года, тогда как в хозяйствах населения поголовье КРС увеличилось на 9,7%, в т.ч. коров – на 0,5%.

На 1 августа 2009 года население Крыма содержало 80,7% общей численности крупного рогатого скота (на 1 августа 2008 г. – 74,4%), в т.ч. коров – 90% (89,4%).

Как сообщал УНИАН, в хозяйствах всех категорий Автономной Республики Крым на 1 июля 2009 года поголовье крупного рогатого скота составляло 214,6 тыс. голов, что на 0,3 тыс. голов больше, чем на 1 июля 2008 года.