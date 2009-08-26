В Крыму выросло поголовье овец и коз

По данным на 1 августа 2009 г., в Крыму в хозяйствах всех категорий поголовье овец и коз составило 377,0 тыс. голов, или на 11,2% больше, чем на аналогичную дату 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Автономной Республике Крым.

Согласно сообщению, в аграрных предприятиях Крыма по сравнению с 1 августа 2008 г. поголовье овец и коз увеличилось на 7,0%. В хозяйствах населения отмечается прирост поголовья овец и коз на 11,9%.

Населением на 1 августа 2009 г. содержалось 85,9% общей численности овец и коз (в прошлом году - 85,3%).