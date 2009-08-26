Предлагается отсрочить введение некоторых норм

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства предлагает перенести введение в действие норм о забое копытных, домашней птицы и кролей в объеме более 5 голов в день на зарегистрированных ветеринарной службой бойнях с 1 января 2010 г. на 2015 г.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Госкомпредпринимательства, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, данный законопроект («О внесении изменений в Закон Украины «О безопасности и качественности пищевых продуктов») должен предотвратить риск неконтролированного роста цен на животноводческую продукцию с начала следующего года.

«Эта инициатива вызвана необходимостью безотлагательного решения проблемы ограничения возможностей для сельского населения реализовать молоко и мясо собственного производства, которая возникнет с 1 января 2010 г.», - сказано в сообщении. С этого времени вступают в силу часть 2 ст. 33 и часть 1 ст. 35 Закона «О безопасности и качестве пищевых продуктов», которые обязывают сельхозпроизводителя осуществлять забой копытных, домашней птицы и кролей в объемах, превышающих 5 голов в день, на бойне, которая имеет эксплуатационное разрешение и зарегистрирована ветеринарной службой. Также эти нормы запрещают реализацию и оборот необработанного молока и сыра домашнего производства, туш или частей туш на агропродовольственных рынках.

Украина взяла на себя обязательство выполнить эти требования, готовясь к вступлению во Всемирную торговую организацию.

Госкомпредпринимательства считает, что сегодня ограничение возможностей для сельского населения реализовать молоко и мясо собственного производства неизбежно приведет к значительному ухудшению как социальной, так и финансовой ситуации в сельской местности. «Эти статьи Закона ставят под угрозу продовольственную безопасность страны и создают реальный риск неконтролируемого роста цен на животноводческую продукцию», - считают в Комитете.

Поэтому Комитет предлагает разработать план мер по постепенной реализации требований ВТО и переносу срока вступления в силу указанных статей на 2015 г.

Законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов» был одобрен правительством на заседании 19 августа.