«Еко-маркет» планирует открыть два магазина в Сумах

Сеть продовольственных супермаркетов «Еко-маркет» в сентябре текущего года планирует открыть два супермаркета в Сумах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, один супермаркет находится в торговом центре, его торговая площадь составляет 1256 кв. м. Торговая площадь второго магазина составляет 400 кв. м.

С открытием двух супермаркетов в Сумах общее количество магазинов сети в городе увеличится до девяти.

Справка УНИАН. Сеть «Еко-маркет» входит в состав ООО «ЭКО» и насчитывает 67 супермаркета в 24 городах Украины. На протяжении 2009 года компания "ЭКО" планирует открыть не менее 10 магазинов.