Кабмин упростил процедуру выдачи актов на приусадебные участки

Правительство упростило процедуру выдачи актов землепользования на приусадебные участки в сельской местности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Раньше для того, чтобы крестьянин мог получить акт на свой приусадебный участок, ему нужно было пройти шестьдесят чиновничьих инстанций, и в каждой из них получить либо разрешение, либо подпись, либо решение. Сегодня мы приняли окончательное решение правительства, которым отменяются все эти шестьдесят разрешений, подписей, определенных документов и решений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в соответствии с новой процедурой гражданин должен обратиться с заявлением на имя сельского или поселкового председателя и приложить копии паспорта и идентификационного кода, любой документ о выделении такой земли (решение правления КСП, исполкома или местного совета), а также доверенность в случае передачи этого участка земли кому-либо из своих родственников.

«После этого сельский или поселковый глава, если у человека нет подтверждающего документа о выделении земли, обязан в считанные дни принять такое решение местного совета, потому что это не новая земля выделяется людям, это в соответствии с законом приватизируются участки, которыми они владели много лет», - пояснила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в дальнейшем местный руководитель направляет этот пакет документов в Государственный комитет по земельным ресурсам. «И уже Госкомзем с государственными учреждениями кадастра будет привязывать этот земельный участок к местности, делать картографические съемки, выезжать на места, выяснять границы. И все, что раньше брали с человека специальные частные компании, созданные вокруг Госкомзема и кадастровых структур, которые брали с людей тысячи и тысячи долларов, – все это теперь будет осуществляться Госкомземом без участия частных структур. Не нужно никаких частных структур, потому что там была просто создана масштабная модель нечестного зарабатывания денег», - заявила премьер-министр.

Глава правительства уточнила, что в соответствии с принятым решением правительства гражданин после своего обращения о приватизации земельного участка должен не позже чем в 30-дневный срок получить уже оформленный акт землепользования.

Ю.ТИМОШЕНКО также не исключила, что частные структуры будут оказывать сопротивление выполнению сегодняшнего решения правительства. «Понимая, что все эти коррумпированные «присоски» Госкомзема и кадастровых структур спокойно это решение не воспримут, то мы призываем всех граждан обращаться на правительственную телефонную линию. Если у человека будут проблемы – не примут документы или не подготовят за 30 дней акт – звонок правительству, и мы будем реагировать и увольнять тех должностных лиц, которые блокируют решение правительства и право доступа людей к получению актов землепользования», - заявила премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня в начале заседания Кабмина Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что упрощение процедуры выдачи актов землепользования позволит ликвидировать коррупцию в этой сфере. По словам премьера, в настоящее время около 6,5 млн. человек не могут получить акты землепользования на уже приватизированные земельные участки.