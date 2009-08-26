В Украине завершена уборка ранних зерновых культур, урожай составил 36,7 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Кабинете Министров Украины министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«Уборка ранних зерновых групп завершена. Завершается уборка кукурузы и крупяных культур», – сказал Ю.МЕЛЬНИК.

По словам министра, средняя урожайность составляет 28,4 центнера с гектара.

«Это существенно ниже показателя прошлого года, когда у нас было около 34 центнеров с гектара, но и показатель этого года остается одним из лучших, начиная с 90-х годов», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году аграрии Украины собрали 53,3 млн. тонн зерна, что на 81,8%, или 24 млн. тонн, больше, чем в 2007 году. Средняя урожайность зерновых в 2008 году составила 34,7 ц/га против 21,8 ц/га в 2007 году.