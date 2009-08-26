Посевная площадь под озимыми составит 9,1 млн. га

Министерство аграрной политики прогнозирует, что посевная площадь под озимыми культурами в этом году составит порядка 9,1 млн. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Мы прогнозируем сохранение посевных площадей на уровне прошлого года», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, площади озимых на зерно и зеленый корм под урожай 2009 года в хозяйствах всех категорий составили 9 млн. 786 тыс. га, что на 176 тыс. га, или 1,8%, больше показателя 2008 года

В том числе площади под озимое зерно составили 8,254 млн. га.