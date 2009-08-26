В Украине оформлено 95,4% госактов на землю

По состоянию на 1 августа 2009 года в Украине оформлено 95,4% (6,498 млн.) государственных актов на право собственности на землю от количества человек, получивших сертификаты на право на земельную долю (пай).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете Украины по земельным ресурсам.

Согласно сообщению, на руки выданы 90,3% (6,154 млн.) от изготовленных госактов.

По данным Госкомзема, по состоянию на 1 августа т.г. из 6917,66 тыс. граждан, которые приобрели право на земельную долю (пай), сертификаты получили 98,5% (6812,356 тыс.) граждан.

В Госкомземе отметили, что наилучшая ситуация с оформлением госактов на право собственности на землю в Сумской области, где всем заявителям изготовлены госакты, но выданы на руки только 89,4%, Винницкой (99,9%), Запорожской (99,4%), Днепропетровской (99,3%) и Полтавской (99%) областях.

Наилучшие показатели по выдаче оформленных документов в Днепропетровской (виданы 99,3% изготовленных актов), Кировоградской (98,8%), Запорожской и Одесской (по 98,5%), а также Черкасской (98%) областях.

Наихудшие показатели по оформлению и выдаче госактов зафиксированы во Львовской (изготовлено 83,7%, выдано 74,4% актов), Черновицкой (85,3% и 74,7%), Волынской (86,2 и 78,3%) областях.