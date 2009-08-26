Только 3 марки сыров из 16 не отвечают стандартам качества

Только 3 марки сыров из 16 протестированных не отвечают стандартам качества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил президент Общественного объединения по защите прав потребителей «Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ» Валентин БЕЗРУКИЙ, ссылаясь на проведенное центром исследование.

Он сообщил, что центр экспертиз “ТЕСТ” провел тестирование 16-ти марок голландского и российского сыров украинского производства. Для проверки взяли 8 самых популярных марок российского сыра и 8 голландского. Оценивали продукты по таким критериям как маркировка, упаковка, микробиологические показатели, идентификация жира, а также проверяли на запах и вкус.

В целом тестирование показало неплохое качество сыров, однако были обнаружены ряд недостатков. Исследователи обнаружили растительный жир в двух марках сыров. Некачественным оказался самый дорогой протестированный сыр “Сырно”, в котором нашли 42,5% немолочного жира. Кроме этого, “Сырно” забраковали дегустаторы. В российском сыре торговой марки “Тульчинка” нашли 48,7% растительного жира.

В.БЕЗРУКИЙ отметил, что производители этих сыров не указали наличие растительного жира на упаковке товара, что является нарушением. По его словам, продукты под названием “сыр” часто в действительности являются “сырным продуктом”, который изготовляют по технологии производства сыра, но молока в нем только 20%.

Кроме этого, В.БЕЗРУКИЙ сообщил, что производители марок сыра самого низкого качества, для которых используют жир немолочного происхождения, значительно завышают цену товара. Так, голландский сыр марки “Сырно” стоит 55,65 грн./кг, что является самой высокой ценой среди представленных в тесте сыров. Голландские сыры других торговых марок, получившие оценку “отлично”, стоят дешевле.

Цена российского сыра марки “Тульчинка” не самая высокая, однако, по словам В.БЕЗРУКОГО, 43 грн./кг для “полумолочного” продукта – это многовато.

По словам В.БЕЗРУКОГО, еще одна проблема, которая существует на отечественном рынке сыров, - продажа в супермаркетах расфасованного сыра, поэтому на упаковках с таким товаром, как правило, нет этикеток производителя со всеми необходимыми данными о сыре. К тому же при фасовке товара в супермаркетах продавцы легко могут перепутать марки сыров.

Кроме того, центр экспертиз “ТЕСТ” имеет еще одно замечание к большинству сыров – отсутствие кодов пищевых добавок, поскольку в сырах они содержатся, хотя и в небольшом количестве. Плохая маркировка была на упаковке сыра марки “Коляда”, поскольку на его этикетке не было указано ни пищевой, ни энергетической ценности, ни состава продукта, ни условий хранения. Именно это повлияло на общую негативную оценку сыра этой марки, хотя по цене он самый дешевый.

В.БЕЗРУКИЙ отметил, что в целом проверка продемонстрировала достаточно высокое качество голландских и российских сыров. В частности, половина сыров получила оценку “отлично”: 5 марок российского сыра (“Шостка”, “Славия”, “Роси”, “Коляда” и “Добряна”) и 3 марки голландского (“Добряна”, “Шостка” и “Клуб сыра”). Оценку “хорошо” поставили российским сырам “Комо” и “Молочний шлях Пирятин”, а также голландским – “Роси”, “Славия” и “Комо”. Российский сыр “Тульчинка” и голландский “Коляда” получили оценку “плохо”. И оценку “очень плохо” исследователи поставили голландскому сыру “Сырно”.

Справка УНИАН. Центр экспертиз «ТЕСТ» - общественная организация по защите прав потребителей, специализирующаяся на сравнительных тестированиях с 2001 года.