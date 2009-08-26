Мельник прогнозирует оптовую цену на сахар

Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК прогнозирует, что в сентябре, когда появится сахар из нового урожая сахарной свеклы, его оптовая цена от производителей составит 3,8-4 тыс. грн. за тонну.

Об этом Ю.МЕЛЬНИК заявил в комментарии УНИАН.

«Цена войдет в норму… В сентябре оптовая цена может быть 3,8-4 тыс. грн. за тонну с НДС», - сказал министр.

Он также отметил, что наблюдающееся сегодня повышение цены на сахар вызвано в том числе подорожанием его на мировых рынках.

«На протяжении ряда лет цена на сахар в Украине в среднем по году оставалась неизменной и была одной из самых низких. В этом году она поднялась, но это поднятие цены является производной от ситуации на внешнем рынке. На 60-70% на мировом рынке выросла цена на сахар».

При этом Ю.МЕЛЬНИК подчеркнул, что, говоря о подорожании сахара, необходимо разделять оптовые и розничные цены. По его словам, в розничной продаже в некоторых случаях значительно завышены торговые надбавки, а за счет большого числе посредников общий объем торговых надбавок иногда составляет 100% от первоначальной оптовой цены.

Министр также отметил, что в Украине в текущем году теоретически может быть произведено 1,5 млн. тонн сахара, и с учетом переходных остатков «у нас в следующем маркетинговом году ситуация будет лучше, чем во многих других странах».

Как сообщал УНИАН, 10 августа министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что реальная цена сахара в Украине на сегодня составляет не более 4,3 грн. за кг. По его словам, в настоящее время нет объективных причин для роста цен на сахар.

Кабинет министров Украины распорядился провести отпуск из государственного материального резерва 28 тыс. тонн сахара предприятиям, которые относятся к сфере управления Госкомрезерва, по цене реализации сахара Аграрным фондом из государственного продовольственного резерва (распоряжение от 12 августа 2009 г. № 952-р «О проведении дополнительных мер для стабилизации ситуации на внутреннем рынке сахара»).