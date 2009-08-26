В Винницкой области увеличена реализация молокопродуктов

Сельхозпредприятия Винницкой области в январе-июле 2009 года увеличили реализацию молока и молочных продуктов на 15,1%, или 9,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 70,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в январе-июле т.г. цена молока и молочных продуктов, которые реализуют сельхозпредприятия Винницкой области, снизилась на 15,2%, или 0,334 тыс. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,861 тыс. грн. за 1 тонну.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2009 года реализация молока и молочных продуктов сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась на 14%, или 7,1 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 58,2 тыс. тонн.