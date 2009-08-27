Кабмин поддержал предложения АМКУ

Кабинет министров Украины поддержал предложения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по обеспечению стабильности, экономического правопорядка и недопущению правонарушений на рынках зерна и услуг по его хранению.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ, переданном УНИАН.

В частности, Антимонопольный комитет предложил рассмотреть вопрос о целесообразности внедрения государственного регулирования тарифов на услуги по хранению зерна. Речь идет об установлении предельного уровня рентабельности зерновых хранилищ во время формирования платы за предоставление таких услуг.

При этом Комитет считает необходимым внедрить нормативный порядок формирования тарифов на услуги по хранению зерна и механизм установления экономически обоснованной цены на переоформление складских документов, определить процедуру продажи на конкурсной основе зерновым хранилищем зерна, которое не является его собственностью. А также - задействовать механизм компенсации, призванный нивелировать избыточные расходы элеватора на услуги по хранению зерна, которое является объектом государственного ценового регулирования или под объем которого был получен бюджетный заем в режиме государственных залоговых закупок. Разработанные для этого соответствующие документы должны быть согласованы с Комитетом.

Кроме того, Комитет предложил законодательно обязать зерновые склады предоставлять поклажедателям расчеты расходов в случае повышения цены для подтверждения их обоснованности или предоставить поклажедателям право уплачивать стоимость услуг по хранению зерна согласно прописанным в договоре ценам. В частности, в законодательстве нужно предусмотреть обязанность зерновых складов предоставлять обоснование коррекции цен на свои услуги местным органам власти для анализа соответствия расходов и тарифов и, в случае необходимости, привлечения мнения контролирующих органов.

В Комитете сообщили, что по результатам рассмотрения вышеуказанных предложений правительство поручило Минагрополитики, Минэкономики, Минфину, Госкомрезерву и ГАК «Хлеб Украины» внедрить мероприятия в соответствии с компетенцией.

В АМКУ также напомнили, что Комитет обязал Минтранссвязи разработать порядок формирования тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом с целью решения проблем, связанных с транспортировкой зерна по железной дороге.

В сообщении отмечается, что с начала года Комитет рассмотрел 18 дел о злоупотреблении монопольным положением участниками рынка хранения и первичной обработки зерна, оштрафовал нарушителей на более чем 172 тыс. грн. в целом и предоставил зерноскладам 190 рекомендаций по предотвращению нарушений и развитию конкуренции. На рассмотрении в Комитете находится 15 дел относительно субъектов рынка зерна, расследование которых будет завершено в ближайшее время.