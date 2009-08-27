Аграрии Крыма увеличили реализацию продукции на 6,9%

В Крыму общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции собственного производства за январь-июль 2009 года увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, объем реализации продукции растениеводства увеличился на 13,4%, продукции животноводства – на 3,3%.

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Крыма по всем направлениям реализации по сравнению с январем-июлем 2008 года возросли на 1,3%, в том числе на продукцию животноводства – на 10,4%, на продукцию растениеводства – снизились на 11,6%.

Как сообщал УНИАН, объем продаж сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым за январь-июль 2009 года уменьшился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года при росте цен на 18,3%.

В Крыму в январе-июле 2009 года объем сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств увеличился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.