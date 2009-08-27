В Крыму запасы зерна составили 951 тыс. тонн

На 1 августа 2009 года в Крыму в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых), а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 951 тыс. тонн зерна, что на 12,3% меньше, чем на 1 августа 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы составили 609,1 тыс. тонн (на 15,5% меньше), ячменя – 315,7 тыс. тонн, кукурузы – 5,5 тыс. тонн.

Из общего количества непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 471,3 тыс. тонн зерна, что на 2,9% меньше, чем на 1 августа 2008 года, в том числе 288,1 тыс. тонн пшеницы (на 9% меньше), 160,2 тыс. тонн ячменя и 5 тыс. тонн кукурузы.

Зернохранилища и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 479,7 тыс. тонн зерна (на 19,9% меньше), в том числе зернохранилища – 391,3 тыс. тонн (на 26,1% меньше).

Как сообщал УНИАН, на начало июля 2009 года в Автономной Республике Крым в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых), а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 498,4 тыс. тонн зерна, что на 2,6% меньше, чем на 1 июля 2008 года. В частности, запасы пшеницы составили 164,8 тыс. тонн, ячменя – 277,3 тыс. тонн, кукурузы – 42,1 тыс. тонн.