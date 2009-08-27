В Крыму поголовье птицы увеличилось на 5,7%
10:50, 27 августа 2009Агро
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В Крыму в хозяйствах всех категорий на 1 августа 2009 года поголовье птицы всех видов составило 12 млн. 377,8 тыс. голов, что на 5,7% больше, чем на 1 августа 2008 года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
Согласно сообщению, в аграрных предприятиях Крыма по сравнению с 1 августа 2008 года поголовье птицы увеличилось на 13,8%, а в хозяйствах населения – уменьшилось на 2,5%.
Население автономии на 1 августа 2009 года содержало 45,9% общей численности птицы (в прошлом году – 49,8%).
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