В Крыму поголовье птицы увеличилось на 5,7%

В Крыму в хозяйствах всех категорий на 1 августа 2009 года поголовье птицы всех видов составило 12 млн. 377,8 тыс. голов, что на 5,7% больше, чем на 1 августа 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в аграрных предприятиях Крыма по сравнению с 1 августа 2008 года поголовье птицы увеличилось на 13,8%, а в хозяйствах населения – уменьшилось на 2,5%.

Население автономии на 1 августа 2009 года содержало 45,9% общей численности птицы (в прошлом году – 49,8%).