На зерновых площадках США рост котировок

Покупка контрактов пшеницы для закрытия срочных обязательств в конце месяца и победа на последнем египетском тендере оказали хорошую поддержку пшеничным площадкам США в среду. Инвестиционные фонды купили около 3 тыс. контрактов мягкой пшеницы в Чикаго.

Ближайшие сентябрьские котировки фьючерсов американской пшеницы выросли:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,85 до 175,89 $/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,30 до 187,74 $/тонна

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $2,57 до 199,59 $/тонна.

Положительное влияние итогов египетского тендера оказалось тем более сильным, что эта страна второй раз подряд закупает американскую мягкую пшеницу (19 августа было закуплено 120 тыс. тонн). В то же время, трейдеры предупреждают об опасности биржевой эйфории и роста котировок. Мировая экспортная конкуренция очень жесткая при относительно невысоком спросе и даже незначительный подъем цен чреват потерей конкурентоспособности (как это случилось сейчас с французской пшеницей), передает «Агро Перспектива».