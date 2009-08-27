Цены на зерновых биржах ЕС изменились разнонаправленно

Европейские биржи пшеницы закончили торги в среду, 26 августа, разнонаправлено. Ноябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились на 1,75 евро до 129,00 ?/тонна (184,37 $/тонна). Ноябрьские контракты фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE выросли на 0,50 фунта до 100,50 £/тонна (164,08 $/тонна).

На котировки французской мукомольной пшеницы оказало давление поражение на вчерашнем тендере в Египте. Практически, все два месяца нового сезона французское зерно было фаворитом, объем продаж через тендеры GASC составлял 630 тыс. тонн из общего закупленного объема 1,1 млн. тонн, больше, чем какой-либо другой страны. Однако существенный рост котировок последних трех дней (почти на $7) жестко ударил по экспортной конкурентоспособности Франции.

Экспортером особенно «обидно», что этот рост был вызван не фундаментальными, а спекулятивными причинами. Реальных предпосылок для повышательного тренда так и нет: предложение на внутреннем рынке растет, свободных мощностей для хранения остается все меньше и, хотя фермеры сдерживают продажи, рынок покупателей ожидает дальнейшего снижения цен.

Биржа в Лондоне также признает «медвежий» характер рынка фуражной пшеницы, но поддержку последние дни оказывает ослабление фунта стерлингов, передает «Агро Перспектива».