Казахстан станет крупнейшим поставщиком пшеницы в Иран

По сообщениям из официальных источников, Казахстан экспортирует около 1,5 млн. тонн пшеницы урожая 2009 г. в Иран в рамках нового соглашения, заключенного между двумя странами.

При этом экпортные поставки зерновых из Казахстана на рынки стран Центральной Азии и Афганистана в т.г. составят 2-2,5 млн. тонн.

Между тем, ожидается, что общий объем экспорта зерновых из Казахстана в текущем МГ достигнет 17-17,3 млн. тонн в нетто эквиваленте. В частности, экспорт мукомольной пшеницы, включая муку, в текущем сезоне составит 7 млн. тонн.

Добавим, что ранее в этом году Минсельхоз Казахстана озвучивал свою оценку экспорта зерновых на уровне 8 млн. тонн против 6 млн. тонн в предыдущем сезоне.

Напомним, всего, начиная с 1999 г., Казахстан экспортировал около 2,2 млн. тонн пшеницы в Иран, передает АПК-Информ.