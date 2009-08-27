В Житомирской области завершена уборка ранних зерновых, собрано 860 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в облгосадминистрации начальник отдела растениеводства Главного управления Житомирской ОГА Валерий СЛАВИНСКИЙ.

«Уборка ранних зерновых групп завершена. Начата уборка крупяных культур», – сказал он.

По словам В.СЛАВИНСКОГО, средняя урожайность ранних зерновых культур составляет 26 центнеров с гектара, что чуть меньше аналогичного прошлогоднего показателя (27 ц/га).

«Мы практически вышли на показатель прошлого года, когда у нас было около 27 центнеров с гектара, и показатель этого года остается одним из лучших, начиная с 90-х годов», – сказал он.

Также В.СЛАВИНСКИЙ отметил, что ранние зерновые обмолочены на площади 331 тыс. га при плане 333 тыс. га. Он подчеркнул, что итоги этого периода уборочной кампании в регионе подведут 4 сентября на сельскохозяйственной ярмарке в Житомире.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году аграрии Житомирской области собрали 1 млн. тонн зерна, что почти в полтора раза больше, чем в 2007 году.