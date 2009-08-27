В Винницкой обл. производство спирта сократились на 6%

Спиртовые заводы Винницкой области за январь-июль 2009 года сократили объемы производства этилового спирта на 6%, или 0,140 млн. дал., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2,19 млн. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе общественных связей Государственной налоговой администрации в Винницкой области.

Согласно сообщению, за отчетный период спиртовые заводы снизили объемы реализации спирта на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,36 млн. дал.

Объемы производства алкогольных напитков предприятиями области за январь-июль 2009 года составили 4,5 млн. дал, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом реализация алкогольных напитков уменьшилась на 21,5% – до 4,8 млн. дал.

Справка УНИАН. В Винницкий области на 1 августа 2009 года, согласно полученным лицензиям, производство спирта и алкогольных напитков осуществляли 17 предприятий, в том числе 11 спиртовых заводов и 6 предприятий – производителей алкогольных напитков.