Никарагуа рассчитывает поставлять в РФ 12 тыс.т мяса в год

Никарагуа рассчитывает поставлять в Россию 12 тыс. тонн мяса в год. Об этом 26 августа в Манагуа заявил журналистам министр сельского и лесного хозяйства центральноамериканской страны Ариэль Букардо.

"Мы получили хорошие оценки российских ветеринарных инспекторов, которые уезжают довольные результатами проверки", - отметил министр. Он сообщил, что российские специалисты в течение двух недель проверяли животноводческие фермы и бойни на севере Никарагуа. По итогам работы делегации подписан меморандум, который дает "зеленый свет" поставкам в Россию никарагуанской говядины и свинины.

"Мы показали свою подготовленность к выходу на новые рынки, что очень важно для национальных производителей мяса, поскольку позволит отрасли не зависеть от поставок в США", - подчеркнул А.Букардо. По его словам, "мясо в Россию будет поставляться по средней цене три тысячи долларов за тонну".

Никарагуа известна как поставщик экологически чистого мяса очень высокого качества, которое высоко ценится на внешних рынках, передает АПК-Информ.