В Крыму реализация зерна за 7 месяцев увеличилась на 15%

Сельскохозяйственные предприятия Автономной Республики Крым в январе-июле 2009 года реализовали по всем направлениям 338,7 тыс. тонн зерновых культур, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, объем реализации пшеницы составил 199,5 тыс. тонн, ячменя – 114,7 тыс. тонн. Кроме того, с начала года реализовано 6,9 тыс. тонн семян подсолнечника.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали при закупках предприятия, занимающиеся хранением и переработкой зерна, в январе-июле текущего года составила 988,4 грн./т, в т.ч. пшеницы – 871,8 грн./т (в январе-июле 2008 года – 1004,5 грн./т и 1037,9 грн./т, соответственно).