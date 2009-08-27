Аграрии Винницкой обл. сократили реализацию скота и птицы на 15%

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области в январе-июле 2009 года сократили реализацию скота и птицы в живом весе на 15%, или 3,476 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 20,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в частности, реализация крупного рогатого скота в живом весе в январе-июле 2009 года сократилась на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 8,4 тыс. тонн, свиней – на 29,4%, до 3,6 тыс. тонн, птицы – на 8%, до 8,4 тыс. тонн.

По данным статуправления, за отчетный период цена скота и птицы, которые реализуют сельхозпредприятия области, увеличилась на 1,2%, или 0,114 тыс. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 9,624 тыс. грн. за 1 тонну. В частности, цена крупного рогатого скота снизилась на 10,9% – до 8,593 тыс. грн./т, свиней – возросла на 28,9%, до 14,893 тыс. грн./т, птицы – возросла на 1,5%, до 8,445 тыс. грн./т.