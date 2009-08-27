В Черкасской обл. в аренду передано 82,6% пашни

По состоянию на 1 августа 2009 года в Черкасской области из имеющихся 155,1 тыс. га пашни земель государственной и коммунальной собственности в пользование на условиях аренды передано 128,2 тыс. га, или 82,6%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном финансовом управлении Черкасской облгосадминистрации, из оставшихся земель 4,3 тыс. га переданы населению для ведения подсобного хозяйства без договоров аренды с уплатой земельного налога, 2,2 тыс. га используются без правоустанавливающих документов, 20,5 тыс. га - не используются вообще.

Самое плохое состояние с оформлением договоров аренды остается в Черкасском районе. При наличии в районе 5,7 тыс. га пашни из земель государственной собственности в аренду передано лишь 2,7 тыс. га, или 47,9%.

Значительные суммы доходов местные бюджеты теряют в результате несвоевременных расчетов по арендной плате за землю. На 1 августа 2009 года такая задолженность в целом по Черкасской области составляет 6,9 млн. грн., из них 3,4 млн. грн. учитываются налоговыми органами, 3,5 млн. грн. - по данным финансовых органов. Наибольшие суммы долга насчитываются в городах Черкассы - 2,6 млн. грн., Смела - 0,7 млн. грн., Драбовском и Жашковском районах - по 0,4 млн. грн., Лисянском и Смелянском - по 0,3 млн. грн., Черкасском, Чигиринском, Корсунь-Шевченковском, Маньковском и Шполянском - по 0,2 млн. грн.