Мировые цены на чай достигли исторического максимума. За один килограмм лучшего сорта чая, известного как ВР1, сегодня дают $3,97 – на 7,3% больше, его цена на минувшей неделе. Так дорого чай никогда не стоил на ведущих мировых биржах.

Мировые цены на чай устанавливаются сейчас по итогам торгов на крупнейшей чайной бирже, находящейся в кенийском порту Момбаса.

Причиной роста цен является продолжающаяся засуха в ведущих странах-производителях чая: Кении, Индии и Шри-Ланке. В результате объемы экспорта из них упали в первой половине текущего года на 10%. При этом одновременно увеличился мировой спрос на чай, передает «Прайм-ТАСС».