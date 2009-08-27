Мировые цены на чай достигли исторического максимума
13:00, 27 августа 2009Агро
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Причина - засуха...
Мировые цены на чай достигли исторического максимума. За один килограмм лучшего сорта чая, известного как ВР1, сегодня дают $3,97 – на 7,3% больше, его цена на минувшей неделе. Так дорого чай никогда не стоил на ведущих мировых биржах.
Мировые цены на чай устанавливаются сейчас по итогам торгов на крупнейшей чайной бирже, находящейся в кенийском порту Момбаса.
Причиной роста цен является продолжающаяся засуха в ведущих странах-производителях чая: Кении, Индии и Шри-Ланке. В результате объемы экспорта из них упали в первой половине текущего года на 10%. При этом одновременно увеличился мировой спрос на чай, передает «Прайм-ТАСС».
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