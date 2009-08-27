Беларусь предложила неприемлемую для Украины цену на сахар

В ходе консультаций в Минске представителей министерства экономики Украины относительно возможности закупки сахара белорусская сторона предложила слишком высокую цену за него - 550 долл. за тонну, что на сегодняшний день не устраивает Украину.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО.

«Белорусская сторона может продать нам 50 тыс. тонн сахара до конца года и предлагает цену 550 долл. за тонну. Такая цена слишком велика для нас», - сказал В.ПАНТЕЛЕЕНКО.

Вместе с этим он отметил, что Украина намерена в дальнейшем продолжить обсуждение вопроса закупки сахара в Беларуси в большем объеме – до 100 тыс. тонн, но при условии, что цена будет снижена. Консультации и переговоры могут быть продолжены в ноябре, после окончания сбора урожая в Украине.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в Минске состоялись консультации о возможных поставках белорусского сахара в Украину.

В состав делегации входили представители Министерства экономики, Госкомрезерва и представители торговых сетей. Во время консультаций планировалось обсудить объем поставок и цену.

По данным Министерства экономики Беларуси, в начале августа розничные цены на сахар-песок весовой на внутреннем рынке страны составляли: 2080 руб./кг (0,73 долл.), на расфасованный в полиэтиленовые или бумажные пакеты по 1 килограмму – 2270 руб./кг (0,79 долл.).