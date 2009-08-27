«Киевхлеб» с 31 августа повышает цену на хлеб «Украинский» и батон

ОАО «Киевхлеб», один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в Украине, с 31 августа текущего года повышает цену на хлеб «Украинский» и батон на 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании Владимир ЧЕРЕДА.

По его словам, необходимость пересмотра цен возникла в связи с тем, что после последнего повышения цен в июле 2008 года стоимость составляющих себестоимости хлеба изменилась, в частности, сахар подорожал на 54%, яйца – на 63,5%, газ – на 75%, электроэнергия – на 25,5% и т.д. В связи с этим производство хлеба было убыточным.

В.ЧЕРЕДА отметил, что повышение цен позволит компании выйти на рентабельность 2-3%.

По его данным, после повышения цен стоимость данных сортов хлеба вырастет на 14-16 коп. и составит: хлеб "Украинский" – 3,16 грн., батон – 2,64 грн.

В.ЧЕРЕДА объяснил, что компания повышает цены только на 5%, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке Киева и области. По его словам, на сегодняшний день предприятия компании производят около 700 тонн хлеба, в том числе 230 тонн хлеба "Украинский" и 250 тонн батонов, а также 20-25 тонн кондитерских изделий.

При этом гендиректор "Киевхлеба" отметил, что в Украине вопрос повышения цен на хлеб лежит больше в политической плоскости, чем в экономической.

Справка УНИАН. ОАО "Киевхлеб" создано на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав предприятия входят 17 хлебопекарских предприятий (9 – в Киеве и 8 – в Киевской области), ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и "Киевхлебпостач".

Мощность "Киевхлеба" составляет более 1,7 тыс. тонн в сутки хлебобулочных и 12,6 тыс. тонн в год кондитерских изделий, а ассортимент насчитывает 470 наименований хлебобулочных и 460 кондитерских изделий.

23,956% акций ОАО "Киевхлеб" принадлежит ЗАО "Фининвестгруп" (Киев), 17,2% – ЗАО "Хлеб Киева" (Киев), 24,227% – ООО "Гарон" (Киев), 11,122% – ООО "Проминвест-технология" (Киев), 16,748% – физлицу Виталию ЕФРОСИНИНУ.