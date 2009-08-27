Завтра на юге и востоке Украины ожидается сухая погода

Завтра на юге и востоке Украины сохранится сухая погода, на остальной территории местами небольшой дождь, гроза.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, в восточной части 6-11°; днем 27-32°, в северных областях 23-28°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в пятницу ночью и утром местами ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 15-17°, днем 25-27°.